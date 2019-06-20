20.06.2019 14:52
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Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'unAraklıilçesi Çamlıktepe veYeşilyurtmahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.
Cevahir için öğle namazına müteakip Araklı HacıHasan KüçükCamisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cevahir'in yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,İYİ PartiTrabzonMilletvekili Hüseyin Örs, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Araklı KaymakamıMehmet NuriÇetin, Araklı Belediye BaşkanıRecep Çebiile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Cevahir'in cenazesi, ilçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi
Kaynak: AA
Yeşilyurt,Trabzon,Araklı,Güncel

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