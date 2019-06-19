19.06.2019 19:16
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Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu için cenaze töreni...

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Özbay ve Osmanoğlu için ikindi namazına müteakip Araklı Hacı Hasan Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Özbay ve Osmanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Arkın Eken, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Özbay ve Osmanoğlu'nun cenazeleri ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öte yandan Bakan Kurum ve beraberindekiler, cenaze töreninin ardından ailelere taziyelerini iletti.Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu için cenaze töreni...
Kaynak: AA
Araklı, Nilhan Osmanoğlu, Güncel

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