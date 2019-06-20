20.06.2019 11:13
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Araklı'daki sel - Jandarma ekiplerinin derede arama çalışmaları

- Jandarma ekiplerinin demir çubuklar yardımıyla derede arama çalışmalarından görüntüler Araklı'daki sel Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

-Jandarmaekiplerinin demir çubuklar yardımıyla derede arama çalışmalarından görüntülerAraklı'daki sel
Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor
TRABZON -Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK veAFADekipleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenenKaraderemevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Sabahsaatlerinde dereye inen ekipler, demir çubuklar yardımıyla güzergahta arama faaliyetlerine devam etti. Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.Araklı'daki sel - Jandarma ekiplerinin derede arama çalışmaları
Kaynak: AA
Trabzon,Araklı,Jandarma,Güncel

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