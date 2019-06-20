Araklı'daki sel - Jandarma ekiplerinin derede arama çalışmaları

-Jandarma
ekiplerinin demir çubuklar yardımıyla derede arama çalışmalarından görüntülerAraklı
'daki selKayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyorTRABZON -Trabzon
'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK veAFAD
ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenenKaradere
mevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.Sabah
saatlerinde dereye inen ekipler, demir çubuklar yardımıyla güzergahta arama faaliyetlerine devam etti. Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.