Araklı'daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Trabzon
'unAraklı
ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan DSİ çalışanı Hasan Çakar için Trabzon'unBeşikdüzü
ilçesinde cenaze namazı kılındı.
Çakar için BeşikdüzüMerkez
Eski Camii'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazınaVakfıkebir
Kaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye BaşkanıRamis Uzun
, Vakfıkebir Belediye Başkan VekiliYusuf Sağlam
, DSİ personelleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin ardından Çakar, Vakfıkebir ilçesinin Yaylacık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öte yandan aynı selde hayatını kaybedenAli Kemal
CoşkunerOrtahisar
ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Erdoğan UzunAkçaabat
'ınAkçaköy
mahallesinde ve Baki TurhanYomra
ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. - TRABZON