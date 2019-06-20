20.06.2019 14:00
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Araklı'daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Araklı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor.

Trabzon'unAraklıilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan DSİ çalışanı Hasan Çakar için Trabzon'unBeşikdüzüilçesinde cenaze namazı kılındı.

Çakar için BeşikdüzüMerkezEski Camii'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazınaVakfıkebirKaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye BaşkanıRamis Uzun, Vakfıkebir Belediye Başkan VekiliYusuf Sağlam, DSİ personelleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin ardından Çakar, Vakfıkebir ilçesinin Yaylacık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan aynı selde hayatını kaybedenAli KemalCoşkunerOrtahisarilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Erdoğan UzunAkçaabat'ınAkçaköymahallesinde ve Baki TurhanYomrailçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Beşikdüzü,Trabzon,Araklı,3. Sayfa

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