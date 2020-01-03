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Araklı ilçesinde yaya köprüsü yapımına başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce Trabzon'un Araklı ilçesinde yaya köprüsü kuruluyor.

03.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:58 Araklı ilçesinde yaya köprüsü yapımına başlandı
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce 'un ilçesinde yaya köprüsü kuruluyor.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Araklı'da vatandaşların özlemle beklediği köprünün yapımına başlandığı belirtildi.
Köprünün kısa süre sonra vatandaşların kullanımına açılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve 'un kalkınmasına yönelik yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Barajlar, taşkın kontrol tesisleri, içme suyu ve rekreasyon-rehabilitasyon projelerinin yanı sıra estetik dere ıslahları ile de bölge illerimiz önemli yatırımlarla buluşuyor. Bu kapsamda Araklı ilçesinde vatandaşlarımızın özlemle beklediği köprünün montajı dün başladı."
Trabzon-Araklı Karadere Vadisi Islahı 2. kısım inşaatı işi kapsamında yapılan yaya köprüsünün vatandaşın günlük yaşantısını kolaylaştıracağı ve ilçeye farklı bir siluet kazandıracağı aktarılan açıklamada, söz konusu iş kapsamında 3 bin 509 metre beton ağırlıklı duvar, 1891 metre temeli beton kargir duvar, 678 metre beton ağırlıklı U kanal ve 3 araç geçişi için menfez ve 3 tersip bendi imalatlarının da tamamlandığı ifade edildi.

Devlet Su İşleri, Giresun, Trabzon, Araklı, Güncel

Kaynak: AA

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