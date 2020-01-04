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Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Mısır'da yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayı sosyal medyada yayılınca ülke gündemine bomba gibi düştü. Talihsiz kadını arasına alan tacizci bir grup şahıs, kadın ellerinden kurtulup bir arabaya binene kadar defalarca taciz etti. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

04.01.2020 00:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 01:00

Mısır'da, yılbaşı gecesi çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada yayılınca ülke gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde aralarına aldıkları bir kadını, kadın kurtulup bir arabaya binene kadar defalarca taciz eden bir erkek grubu görülüyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLICA YAYILDI

Mısır yetkilileri tarafından görüntülerin araştırıldığı öğrenilirken, görüntülerde kadının çığlık çığlığa kaldığı, bir kaç şahsın ise kadını diğer gruptan kurtarmaya çabaladıkları görülüyor. Rahatsız edici görüntüler internet ortamına düşünce, sosyal medya mecralarında dünya genelinde yayıldı. Mısır'ın Nil deltasında bulunan Mansoura kasabasında çekildiği öğrenilen görüntülerin sonunda ise talihsiz kadının tacizci gruptan kurtularak kendisini bir arabaya attığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMADA KULLANILACAK

Mısır yerel polis yetkilisi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada görüntülerin detaylı bir şekilde araştırıldığı, saldırganları tanımlamak için soruşturma çerçevesinde kullanıldığı söylendi.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mısır medyasında çıkan haberlere göre ise, olayla ilgili birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EKİM AYINDA ÜLKEYİ SARSAN BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Mısır'da geçtiğimiz ekim ayında, cinsel saldırıya uğrayan bir genç kız tacizcilerin elinden kurtulmaya çalışırken vahşice bıçaklanarak ağır şekilde yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

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