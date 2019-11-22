Haberler » Güncel » Aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı - Haber

Aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı

Malatya'da, yayla kullanımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı.

22.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:53
'da, yayla kullanımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı.
ilçesi Mahallesi ile 'ın Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'in öncülüğünde bir düğün salonunda toplantı düzenlendi.
Keskin, burada yaptığı konuşmada, iki tarafın da geniş aileler olduğunu ve aralarında sıkıntı bulunmaması gerektiğini belirterek, "Otururuz, konuşuruz, sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz. Biz kardeşiz, aynı köylüyüz. Aile bireyleri içerisinden birer kişi buraya katıldı. Bu sıkıntının çözülmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dua edildi.
Olay
Yeşilyurt ilçesindeki Kozluk Mahallesi'nde 18 Ekim'de Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sırasında mahalle sakinleri ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, 5 kişi darbedilerek yaralanmış ve 6 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılmıştı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, olay nedeniyle bölgede gerekli tedbirlerin alındığını duyurulmuştu.
Aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı

Yeşilyurt, Adıyaman, Malatya, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 - Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat
19:54 Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
19:54 BM: "Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı"
19:52 Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı
19:51 Spor kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 19:56:52