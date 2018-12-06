Aralarında eski Vali Harput'un bulunduğu davaya karar verildi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:24



06 Aralık 2018 Perşembe 18:24

Aralarında eski Vali Harput'un bulunduğu davaya karar verildiHarput'un da yargılandığı davada 8 tahliyeCezalar belli olduBURSA - Bursa'da aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanık hakkında karar verildi. Eski vali Harput 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken cezaevinde yatan 8 sanığın tahliyesine karar verildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesine tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatları katıldı. 27 Kasım tarihinden bu yana devam eden duruşmanın son gününde mahkeme heyeti sanıkların son sözlerini aldıktan sonra karar vermek üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından duruşmaya karar verilmek üzere devam edildi.Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Kararda Yavuz K. ve Mehmet K. hariç, diğer sanıkların finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan ayrı ayrı beraatına, Yavuz K, Mehmet K, Orhan B, Ömer B, Sabri E, Salih U. hakkında üzerlerine atılı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan, Erdoğan Ö, Hüseyin A, Rahime Ö.Ö. ve Sevgi D. hakkında "Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan dolayı toplanan deliller kapsamında suçun sabit görülmemesinden dolayı ayrı ayrı beraatlarına ve varsa haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yer verildi.Sanıklar Soner E, Emin A, Hilmi G. hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğu ve Hilmi G'nin 26 Mayıs 2016'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Soner E. ve Emin A'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmaları kapsamında örgütün Bursa İl Yapılanması, mütevelli heyetleri yararlı ve tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle sanıklara ayrı ayır ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Sanıklar Cengiz Resimoğlu, Selamettin Özgörüş, Mahmut Kesici, Turan Boztepe, Ferudun Kahraman, Eyüp Karakuş, Şakir Umutkan ve Selahattin Çelik etkin pişmanlık kapsamındaki tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle Kesici'ye 1 yıl 6 ay 22 gün, Özgörüş ve Kahraman'ın 2 yıl 1'er ay, Resimoğlu, Çelik ve Umutkan'ın 3 yıl 1 ay 15'er gün, Karakuş ve Boztepe'nin ise 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına, ayrıca Kesici'nin cezasının ertelenmesine karar verdi.Mahkeme heyeti Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Ali Kemal Turhan, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Mehmet Zengin, Mustafa Celal Eğreti, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sait Usul, Şahabettin Harput, Sami Şentürk'ün örgüt yöneticiliğinden beraatlerine, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Celal Sevmezler, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın örgüte üyelikten 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi. Tutuklu sanık Şentürk'ün şirketine ait FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsaderesini (devlete geçmesini) reddetti.Sanıklar Ferudun Kahraman, Şakir Umutkan, Hilmi Gülcemal ve Emin Akça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi ise reddedildi ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Sanıklar Resimoğlu, Özgörüş, Kesici, Boztepe ve Kahraman ile Karakuş ve Çelik hariç sanıklardan haklarında ev hapsi kararı bulunanların, yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevrilmesine, Sevmezler'in üstüne atılı suçun vasfı nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına, sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün yaşadıkları kenti terketmemek şarıtyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.Sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, Bülent Özdemir, Veli Velioğlu, Yunus Dağ, Dinçer Temur ve Salih Uçak hakkında örgüte üye olma suçunu işlemedikleri örgüte bile isteye yardım ettikleri gerekçesiyle 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.Kararın ardından tahliye edilen sanıkların yakınları sevinç gösterilerinde bulunurken 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski vali Harput eşiyle birlikte adliyeden ayrıldı.Vali Harput hakkındaki ceza onandıktan sonra ceza evine gönderilecek ve dosya Yargıtay'dan dönene kadar ikamet ettiği Ankara'dan dışarı çıkamayacak.