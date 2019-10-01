Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 3. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Erdoğan, Genel Kurul'da açılış konuşması yaparken, bakanlar da locada bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın samimi tokalaşması ise objektiflere yansıdı.

İKİ BAKANDAN SAMİMİ KARE

İki bakanın aralarında gerginlik olduğu söylentileri konuşulurken Meclis'te samimi olması, söylentileri yalanlar nitelikte. Fotoğrafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanına gelerek samimi bir şekilde tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, TBMM'nin 27'inci dönem 3'üncü yasama yılının açılışında sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından günümüze kadar ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olan milletvekillerinin tamamına sağlık, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

ERDOĞAN VEKİLLERE HİTAP ETTİ

Malazgirt'ten İstiklal harbimize, terörle mücadele sürecimizde kadar bu toprakların vatanımızı olması için mücadele eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Maalesef, özellikle Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık. Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır.

"BU MİLLET BİR KEZ DAHA KIYAM EDEREK AYAĞA KALKMIŞTIR"

Suriye'de Irak'ta Afganistan'da Lübnan'da Balkanlar'da bayrağımızı gururla dalgalandıran güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. İstiklal Harbimizin başlamasının 100. Yıl dönümü… Bir asır önce Samsun'dan başlayıp Ankara'da ilk menziline ulaşan bu kutlu yolculuk 1920'de Meclis'İn açılışıyla yeni bir safhaya evrilmiştir.Genç cumhuriyet fidanı 4 yıl sonra bir asrını geride bırakacaktır. Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, müesseseleri sûni olarak kurulmuş toplumlarla karıştıranlar oluyor. Terör örgütleriyle dize getirilmeye çalışılan bu millet bir kez daha kıyam ederek ayağa kalkmıştır.

"HER SEFERİNDE MİLLİ İRADE ÜSTÜN GELMİŞTİR"

Bu süreçte verdiği mücadeleyle TBMM de ikinci defa gazilik unvanı ile şereflenmiştir. 15 Temmuz gecesi atılan her bomba kararlılığımızı daha da perçinlemiştir.Şayet bugün geleceğimize daha güvenle bakıyorsak bu mücadelenin başarısı sayesindedir.TBMM'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. Küçük bir azınlığın çıkarını korumaya çalışan tüm darbelerin ilk hedefinde hep bu meclis olmuştur. Her seferinde milli irade üstün gelmiştir.