Aralarında Husumet Bulunduğu İçin Molotof ile Saldırmışlar

06 Aralık 2018 Perşembe 12:18



06 Aralık 2018 Perşembe 12:18

Bursa'da bir ekmek fırınına ve kasaba molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 3 kişi, nefes kesen operasyonla yakalandı.Geçtiğimiz gün Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Huzurevi Caddesi'ndeki Mehmet Taşkın'a ait ekmek fırınının camları iki kişi tarafından sopalarla kırılmış, içeriye molotofkokteyli atılmış, aynı kişilerce Emin Keleş'e ait kasabın camlarına taşla ve molotofkokteyli ile saldırı düzenlenmişti. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçmıştı. Kaçan şahısları bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan 25 güvenlik kamerasının görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahısları tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirenlerin fırın sahibi Mehmet Taşkın ile aralarında husumet bulunduğunu öğrenen ekipler, B.Y. ve Y.H'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan şahısların verdikleri ifade doğrultusunda saldırıyı azmettirdiği öne sürülen H.İ. de yakalanarak gözaltına alında. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA