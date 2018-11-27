Aralarında İzmir'in de Bulunduğu 5 ile Kuvvetli Poyraz Uyarısı

27 Kasım 2018 Salı 14:40



27 Kasım 2018 Salı 14:40

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın çevrelerinde rüzgarın sert bir şekilde etkili olacağını bildirerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerine poyraz uyarısı yaptı. Meteoroloji, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın gibi illerde zaman zaman kuvvetli olarak esen rüzgarın, 28.11.2018 Çarşamba (yarın) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya dönerek kuvvetini arttırmasının beklendiği bildirildi.Çanakkale'nin (merkez dahil) kuzey ve batısı ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde, 29 Kasım Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği, yaşanabilecek; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. - İZMİR