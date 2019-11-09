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Aralarındaki husumetten dolayı yakmış

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde komşusunun otomobilini yakan şahsın, aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

09.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:03Aralarındaki husumetten dolayı yakmış
'ın ilçesinde komşusunun otomobilini yakan şahsın, aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durhanlı köyünde yaşayan M.A, yaklaşık bir ay önce Ş.Ö'nün (33) karışmış olduğu kavgayı ayırmak istedi. iddiaya göre, bu sırada M.A, Ş.Ö'den tokat yedi. Aradan bir ay geçmesine rağmen Ş.Ö'nün kendisinden özür dilememesi üzerine M.A, komşusu Ş.Ö'nün otomobilinin üzerine benzin dökerek yaktı.

İlçeye bağlı Durhanlı köyünde Ş.Ö'nün otomobili yanmış, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale gelmişti. Olayın ardından yapılan soruşturmada olayı Ş.Ö'nün komşusu M.A'nın gerçekleştirdiği belirlenerek, şahıs gözaltına alınmıştı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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