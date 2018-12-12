Aralık Ayı Meclis Toplantıları Başladı

Meclis Başkan Vekili Hasan Gögüs'ün Başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rize'de şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiasına başsağlığı dileyen Meclis Başkan Vekili Hasan Gögüs, gündemin ilk maddesi olan 7 Aralık 2018 tarihli toplantıda alınan kararların kabulünü oylamaya sunarak birleşimi başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan İlçesi'ne modern ve hijyen ortamda kesimlerin yapılabilmesi için yaptırılan Mobil Mezbahaneler makine ve ekipmanları ile birlikte ilçe belediyelerine devredilmesi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verilmesine ilişkin maddeler kabul edildi.

Aralık Ayı II. birleşim toplantısı 18Aralık'ta

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık Ayı II. Birleşim toplantısını, 18 Aralık Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.