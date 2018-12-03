Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ile başladı. Komisyondan gelen komisyon raporları okunarak oylandı.Gündem maddeleri arasında yer alan Şehit isimlerinin Cadde ve sokaklara verilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

AralıkAyı Meclis Toplantısı Divan başkanlığına verilen önergeler ile sona erdi. Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, Meclis toplantısında alınan kararların ilimize hayırlı olmasını dileyerek, katılım gösterenMeclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerine teşekkür etti.