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Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta

İnşaatı devam eden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor.

13.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:25Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
İnşaatı devam eden Sivas- Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor.
Türkiye'de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Projenin bir çok etabı tamamlanırken 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlaması hedefleniyor. Sivas ile Yerköy arasında ise ilk deneme sürüşünün ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan yüklenici firma ve projenin iştirakleri bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı yaptı. Yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirmenin hedeflendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'ndan önce hattın hizmete alınması talimatını vermişti.
(Veysel Korkmaz/İHA)

Ankara, Aralık, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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