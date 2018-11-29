Kış sezonuna 40 film ile giriş yapıyoruz. 2018'in son ayında bizi birbirinden iddialı ve aksiyon dolu filmler bekliyor. Bunun dışında bu ay animasyon filmler de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2019'a 1 ay kala bu filmleri izlemeyi ihmal etmeyin. Arkadaşınızı, sevgilinizi, eşinizi alıp soğuk havaların tadını sinema salonlarına giderek hissedebilirsiniz. Peki, 2018 Aralık ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte, Aralık ayı filmleri...
Gülşah Karaman- PembeNar Özel
-1 Aralık
Örümcek Ağındaki Kız
Yönetmen: Fede Alvarez
Oyuncular: Claire Foy, Sverrir Gudnason
Borç
Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu
Oyuncular: Serdar Orçin, İpek Türktan
Hedefim Sensin
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ
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Hindistan Eşkıyaları
Yönetmen: Vijay Krishna Acharya
Oyuncular: Amitabh Bachchan, Aamir Khan
Kötülük İçinde
Yönetmen: Scott Jeffrey
Oyuncular: Becca Hirani, Georgia Wood
Suçlu
Yönetmen: Gustav Möller
Oyuncular: Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann
Yeşil Rehber
Yönetmen: Peter Farrelly
Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali
-8 Aralık
Don Kişot'u Öldüren Adam
Yönetmen: Terry Gilliam
Oyuncular: Adam Driver, Jonathan Pryce
Kafalar Karışık
Yönetmen: Yücel Yolcu
Oyuncular: Atakan Özyurt, Bilal Hancı
Mucize Uğur Böceği
Yönetmen: Ding Shi
Oyuncular: Haylie Duff, Jon Heder
Ölümcül Makineler
Yönetmen: Christian Rivers
Oyuncular: Hera Hilmar, Hugo Weaving
Paranın Kokusu
Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu
Oyuncular: Murat Kılıç, Şevval Sam
Şampiyon
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah
Şeytan Geçidi Enhara
Yönetmen: Onur Aldoğan
Oyuncular: Hakan Yusufoğulları, Yasemin Yıldız
Sihirbazın Balonları
Yönetmen: Andrés Couturier, Todd Resnick
Oyuncular: Lily Collins, Toby Kebbell
Son Çıkış
Yönetmen: Ramin Matin
Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik
-15 Aralık
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde
Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson (XVI)
Araf 2
Yönetmen: Biray Dalkıran
Oyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir Turan
Aşk Bu Mu?
Yönetmen: Ömer Uğur
Oyuncular: Afra Saraçoğlu, Kubilay Aka
Bana Bir Soygun Yaz 2
Yönetmen: Murat Toktamışoğlu
Oyuncular: Şafak Sezer, Çetin Altay
Donbass
Yönetmen: Sergei Loznitsa
Oyuncular: Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã
Kapı
Yönetmen: Nihat Durak
Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Perçin
-22 Aralık
Bumblebee
Yönetmen: Travis Knight
Oyuncular: Hailee Steinfeld, John Cena
Çok da Tın
Yönetmen: Özgür Akçay
Oyuncular: Can Şuoruç, Emin Gümüşkaya
Second Act
Yönetmen: Peter Segal
Oyuncular: Jennifer Lopez, Leah Remini
Soğuk Savaş
Yönetmen: Pawel Pawlikowski
Oyuncular: Joanna Kulig, Tomasz Kot
Utoya
Yönetmen: Erik Poppe
Oyuncular: Andrea Berntzen, Sorosh Sadat
Yanımda Kal
Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral
Zerk
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
Oyuncular: Ahu Sungur, Ergün Demir
Zoe
Yönetmen: Drake Doremus
Oyuncular: Ewan McGregor, Léa Seydoux
-29 Aralık
Aquaman
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard
Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!
Yönetmen: Leon Ding
Oyuncular: Bingjun Zhang, Zhang Wei
Beats
Yönetmen: Chris Robinson
Oyuncular: Anthony Anderson, Khalil Everage
Börü
Yönetmen: Can Emre, Cem Özüduru
Oyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu
Mary Poppins: Sihirli Dadı
Yönetmen: Rob Marshall
Oyuncular: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda
Müsadenizle Büyükler
Yönetmen: Talip Karamahmutoğlu
Oyuncular: Emre Altuğ, Atsız Karaduman
On the Basis of Sex
Yönetmen: Mimi Leder
Oyuncular: Felicity Jones, Armie Hammer
Özgür Dünya
Yönetmen: Şevki Es
Oyuncular: Murat Serezli, Hayal Köseoğlu
Örümcek Adam,Aralık
29 Kasım 2018 Perşembe 13:35