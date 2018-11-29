29 Kasım 2018, 13:35
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Aralık Ayında Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Aralık Ayında Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

2018 Aralık ayında vizyona girecek olan filmleri sizin için listeledik. Yeni yıla girerken 40 film bizi karşılıyor. Peki, 2018'in son ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte, Aralık ayı filmleri..



Kış sezonuna 40 film ile giriş yapıyoruz. 2018'in son ayında bizi birbirinden iddialı ve aksiyon dolu filmler bekliyor. Bunun dışında bu ay animasyon filmler de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2019'a 1 ay kala bu filmleri izlemeyi ihmal etmeyin. Arkadaşınızı, sevgilinizi, eşinizi alıp soğuk havaların tadını sinema salonlarına giderek hissedebilirsiniz. Peki, 2018 Aralık ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte, Aralık ayı filmleri... 

Gülşah Karaman- PembeNar Özel

-1 Aralık



Örümcek Ağındaki Kız

Yönetmen: Fede Alvarez

Oyuncular: Claire Foy, Sverrir Gudnason

Borç

Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu

Oyuncular: Serdar Orçin, İpek Türktan

Hedefim Sensin

Yönetmen: Kıvanç Baruönü 

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ

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Hindistan Eşkıyaları

Yönetmen: Vijay Krishna Acharya

Oyuncular: Amitabh Bachchan, Aamir Khan

Kötülük İçinde

Yönetmen: Scott Jeffrey

Oyuncular: Becca Hirani, Georgia Wood

Suçlu

Yönetmen: Gustav Möller

Oyuncular: Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann

Yeşil Rehber

Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali

-8 Aralık



Don Kişot'u Öldüren Adam

Yönetmen: Terry Gilliam 

Oyuncular: Adam Driver, Jonathan Pryce

Kafalar Karışık

Yönetmen: Yücel Yolcu 

Oyuncular: Atakan Özyurt, Bilal Hancı

Mucize Uğur Böceği

Yönetmen: Ding Shi 

Oyuncular: Haylie Duff, Jon Heder

Ölümcül Makineler

Yönetmen: Christian Rivers 

Oyuncular: Hera Hilmar, Hugo Weaving

Paranın Kokusu

Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu

Oyuncular: Murat Kılıç, Şevval Sam

Şampiyon

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah

Şeytan Geçidi Enhara

Yönetmen: Onur Aldoğan

Oyuncular: Hakan Yusufoğulları, Yasemin Yıldız

Sihirbazın Balonları

Yönetmen: Andrés Couturier, Todd Resnick 

Oyuncular: Lily Collins, Toby Kebbell

Son Çıkış

Yönetmen: Ramin Matin

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik

-15 Aralık



Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson (XVI)

Araf 2 

Yönetmen: Biray Dalkıran

Oyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir Turan

Aşk Bu Mu?

Yönetmen: Ömer Uğur 

Oyuncular: Afra Saraçoğlu, Kubilay Aka

Bana Bir Soygun Yaz 2 

Yönetmen: Murat Toktamışoğlu

Oyuncular: Şafak Sezer, Çetin Altay

Donbass

Yönetmen: Sergei Loznitsa

Oyuncular: Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã

Kapı 

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Perçin

-22 Aralık



Bumblebee 

Yönetmen: Travis Knight

Oyuncular: Hailee Steinfeld, John Cena

Çok da Tın 

Yönetmen: Özgür Akçay 

Oyuncular: Can Şuoruç, Emin Gümüşkaya

Second Act 

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Jennifer Lopez, Leah Remini

Soğuk Savaş 

Yönetmen: Pawel Pawlikowski

Oyuncular: Joanna Kulig, Tomasz Kot

Utoya 

Yönetmen: Erik Poppe

Oyuncular: Andrea Berntzen, Sorosh Sadat

Yanımda Kal 

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral

Zerk 

Yönetmen: Battal Karslıoğlu

Oyuncular: Ahu Sungur, Ergün Demir

Zoe 

Yönetmen: Drake Doremus

Oyuncular: Ewan McGregor, Léa Seydoux

-29 Aralık



Aquaman 

Yönetmen: James Wan 

Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard

Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü! 

Yönetmen: Leon Ding

Oyuncular: Bingjun Zhang, Zhang Wei

Beats 

Yönetmen: Chris Robinson

Oyuncular: Anthony Anderson, Khalil Everage

Börü 

Yönetmen: Can Emre, Cem Özüduru

Oyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu

Mary Poppins: Sihirli Dadı 

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

Müsadenizle Büyükler

Yönetmen: Talip Karamahmutoğlu

Oyuncular: Emre Altuğ, Atsız Karaduman

On the Basis of Sex 

Yönetmen: Mimi Leder

Oyuncular: Felicity Jones, Armie Hammer

Özgür Dünya 

Yönetmen: Şevki Es

Oyuncular: Murat Serezli, Hayal Köseoğlu Örümcek Adam,Aralık