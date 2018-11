Kış sezonuna 40 film ile giriş yapıyoruz. 2018'in son ayında bizi birbirinden iddialı ve aksiyon dolu filmler bekliyor. Bunun dışında bu ay animasyon filmler de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2019'a 1 ay kala bu filmleri izlemeyi ihmal etmeyin. Arkadaşınızı, sevgilinizi, eşinizi alıp soğuk havaların tadını sinema salonlarına giderek hissedebilirsiniz. Peki, 2018 Aralık ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte, Aralık ayı filmleri...Gülşah Karaman- PembeNar Özel-1 AralıkÖrümcek Ağındaki KızYönetmen: Fede AlvarezOyuncular: Claire Foy, Sverrir GudnasonBorçYönetmen: Vuslat SaraçoğluOyuncular: Serdar Orçin, İpek TürktanHedefim SensinYönetmen: Kıvanç BaruönüOyuncular: Ata Demirer, Demet AkbağHindistan EşkıyalarıYönetmen: Vijay Krishna AcharyaOyuncular: Amitabh Bachchan, Aamir KhanKötülük İçindeYönetmen: Scott JeffreyOyuncular: Becca Hirani, Georgia WoodSuçluYönetmen: Gustav MöllerOyuncular: Jakob Cedergren, Jakob Ulrik LohmannYeşil RehberYönetmen: Peter FarrellyOyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali-8 AralıkDon Kişot'u Öldüren AdamYönetmen: Terry GilliamOyuncular: Adam Driver, Jonathan PryceKafalar KarışıkYönetmen: Yücel YolcuOyuncular: Atakan Özyurt, Bilal HancıMucize Uğur BöceğiYönetmen: Ding ShiOyuncular: Haylie Duff, Jon HederÖlümcül MakinelerYönetmen: Christian RiversOyuncular: Hera Hilmar, Hugo WeavingParanın KokusuYönetmen: Ahmet BoyacıoğluOyuncular: Murat Kılıç, Şevval SamŞampiyonYönetmen: Ahmet KatıksızOyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep AbdullahŞeytan Geçidi EnharaYönetmen: Onur AldoğanOyuncular: Hakan Yusufoğulları, Yasemin YıldızSihirbazın BalonlarıYönetmen: Andrés Couturier, Todd ResnickOyuncular: Lily Collins, Toby KebbellSon ÇıkışYönetmen: Ramin MatinOyuncular: Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik-15 AralıkÖrümcek-Adam: Örümcek EvrenindeYönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney RothmanOyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson (XVI)Araf 2Yönetmen: Biray DalkıranOyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir TuranAşk Bu Mu?Yönetmen: Ömer UğurOyuncular: Afra Saraçoğlu, Kubilay AkaBana Bir Soygun Yaz 2Yönetmen: Murat ToktamışoğluOyuncular: Şafak Sezer, Çetin AltayDonbassYönetmen: Sergei LoznitsaOyuncular: Boris Kamorzin, Valeriu AndriutãKapıYönetmen: Nihat DurakOyuncular: Kadir İnanır, Vahide Perçin-22 AralıkBumblebeeYönetmen: Travis KnightOyuncular: Hailee Steinfeld, John CenaÇok da TınYönetmen: Özgür AkçayOyuncular: Can Şuoruç, Emin GümüşkayaSecond ActYönetmen: Peter SegalOyuncular: Jennifer Lopez, Leah ReminiSoğuk SavaşYönetmen: Pawel PawlikowskiOyuncular: Joanna Kulig, Tomasz KotUtoyaYönetmen: Erik PoppeOyuncular: Andrea Berntzen, Sorosh SadatYanımda KalYönetmen: Mustafa Uğur YağcıoğluOyuncular: Çağlar Ertuğrul, Meriç AralZerkYönetmen: Battal KarslıoğluOyuncular: Ahu Sungur, Ergün DemirZoeYönetmen: Drake DoremusOyuncular: Ewan McGregor, Léa Seydoux-29 AralıkAquamanYönetmen: James WanOyuncular: Jason Momoa, Amber HeardAyı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!Yönetmen: Leon DingOyuncular: Bingjun Zhang, Zhang WeiBeatsYönetmen: Chris RobinsonOyuncular: Anthony Anderson, Khalil EverageBörüYönetmen: Can Emre, Cem ÖzüduruOyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan ÇayoğluMary Poppins: Sihirli DadıYönetmen: Rob MarshallOyuncular: Emily Blunt, Lin-Manuel MirandaMüsadenizle BüyüklerYönetmen: Talip KaramahmutoğluOyuncular: Emre Altuğ, Atsız KaradumanOn the Basis of SexYönetmen: Mimi LederOyuncular: Felicity Jones, Armie HammerÖzgür DünyaYönetmen: Şevki EsOyuncular: Murat Serezli, Hayal Köseoğlu