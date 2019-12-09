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Aralık ayında sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı

Markaların her ay sosyal medyadaki performanslarını istatistiksel verilere göre tarafsız olarak değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

09.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:33Aralık ayında sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı
Markaların her ay sosyal medyadaki performanslarını istatistiksel verilere göre tarafsız olarak değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, ayı sonuçlarını açıkladı. Aralık ayının lider markası Türk Hava Yolları oldu.

Sosyal medyada aralık ayının en iyileri: Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Netflix

1-30 Kasım dönemine ait verilere göre Türk Hava Yolları gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrands Aralık ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Türk Hava Yolları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel hazırladığı çalışmasıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

SocialBrands Top 100 listesinin ikinci sırasında yer alan Koç Holding, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırladığı "Yolum Sensin" isimli reklam filmiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Liste üçüncü sıradaki Netflix ise platformunda yer alan dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleriyle yüksek etkileşim topladı.

46 bin marka hesabından 1 milyon 755 bin ileti incelendi

Her ay olduğu gibi aralık ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sırasında markalara ait 46 bin 291 hesaptan paylaşılan 1 milyon 755 bin ileti ve 1 milyar 260 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından incelendi.

SocialBrands Aralık ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla şöyle oldu: English Home, Ziraat Bankası, Sabancı Holding, Zen Pırlanta, İnci Akü, Petrol Ofisi ve Mutlu Akü.

Sosyal medyada en çok 10 Kasım iletişimi dikkat çekti

Bu ay markaların 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili iletişim çalışmaları öne çıktı. 10 Kasım iletileri arasında en çok dikkat çekenler Koç Holding, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding ve Watsons tarafından hazırlanan videolar oldu.

Ayrıca Kiğılı'nın #Özlüyoruz etiketiyle yayına aldığı filminin yanı sıra İş Bankası, Enza Home ve DenizBank'ın 10 Kasım için hazırladıkları içerikler öne çıkan işler arasında yer aldı. - İSTANBUL

10 Kasım, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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