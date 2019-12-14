Haberler » Güncel » Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti - Haber

Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti

Edirne'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

14.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:04Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti

'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

ayı başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentteki hava sıcaklığı Edirnelileri sevindirdi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, zamanlarını çay bahçeleri, ormanlık alan ve parklarda geçiriyor.

Adeta bahardan kalma bir gün yaşanan kentte vatandaşlar, güneşin ve açık havanın tadını çıkarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıkları gelecek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


Edirne, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:09 Arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu - Haber
15:09 Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun Demir Çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
15:08 YBO öğrencilerine temizlik çantası hediye ettiler - Haber
15:04 Üniversiteli gençler ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 15:10:17