Aralık'ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

Türkiye genelinde, kapanan şirket sayısı Aralık 'ta aylık bazda, yüzde 112.66, kapanan kooperatif sayısı yüzde 30.88 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 28.15 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı "Aralık 2019 Kurulan ve kapanan şirketler" verilerine göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1.53, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44.97, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 0.98 arttı.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı da Kasım'a göre yüzde 175.41 yükseldi.

Aralık'ta aylık bazda;

"Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'i inşaat, 179'u imalat sektöründe.

"Kurulan 103 Kooperatifin 45'i Konut Yapı Kooperatifi, 16'şar adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 7'si ise Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak kuruldu.

"Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.34'ü İstanbul, yüzde 10.06'sı Ankara, yüzde 6.75'i İzmir'de kurulurken, Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

"Şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si ticaret, 1,185'i imalat ve 763'ü inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,230'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618'i inşaat, 415'i imalat sektöründe.

"Kapanan şirket ve kooperatiflerin; 752'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371'i inşaat, 256'sı imalat sektöründe.

"Kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran, 31'i Suriye ortaklı olarak kuruldu şirketlerin; 99'u anonim, 869'u limited şirket; 1,480'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772'si Gayrimenkul acenteleri, 646'sı Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

"Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83.25'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor."

Aralık'ta yıllık bazda;

"Kurulan şirket sayısı yüzde 23.49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21.18 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6.12 azaldı.

"Kapanan şirket sayısı yüzde 5.04 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.36 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 17.10 azaldı."

Aralık ayında kurulan toplam 7 bin 952 şirket ve kooperatifin;

" Yüzde 83.92'si limited şirket,

"Yüzde 14.79'u anonim şirket,

"Yüzde 1.30'u ise kooperatif."

"Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.34'ü İstanbul, yüzde 10.06'sı Ankara, yüzde 6.75'i İzmir'de kurulurken, Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi."

2019'da;

"Toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif kuruldu.

"Kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket toplam sermayenin yüzde 72.12'sini,

"11 bin 447 anonim şirket ise yüzde 27.88'ini oluşturuyor.

"Kurulan 1,161 kooperatifin 468'i Konut Yapı Kooperatifi, 188'i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 162'si İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

"Kurulan şirketlerin 1,480'i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772'si Gayrimenkul acenteleri, 646'sı Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu." (Grafik - Tablo)