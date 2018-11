Aralık'ta Salon'da  Tsar B Ve Neoklasik Bestecilerin Yıldız İsmi

FEDERICO ALBANESE

Belçikalı DIY prodüktörü Justin Bourgeus, klasik keman eğitimi aldı ama yeraltı müzik dünyası ve dans pistlerinin cazibesine kapıldı. 2016'da kendi adını taşıyan teklisini piyasaya sürdüğünde FKA Twigs, Azalia Banks ve MIA ile kıyaslanan Tsar B, kendi deyimiyle "gece kadar karanlık bir R&B" yapıyor, dans pisti amatörlerinden profesyonel koreograflara tüm dans tutkunlarını elektronik altyapılı, Ortadoğu nameleriyle bezeli, kimi zaman sert ve öfkeli synth'leriyle harekete geçiriyor. Evi Belçika'daki Pukkelpop ve Brighton'daki Great Escape performanslarıyla yalnızca kulağa değil göze de hitap ettiğini kanıtlayan, görkemli vokaliyle dinleyenleri kendine hayran bırakan Tsar B, hem Türkiye'deki ilk performansıyla hem de merakla beklenilen yeni albümü 'The Games I Played'den şarkılarla Salon'da.

İtalyan klasik müzik bestecisi Federico Albanese, çocuk yaşta piyano ve klarnetle tanıştı, gençliğini rock gruplarında çalarak geçirdi. Folk, elektronik, modern ve çağdaş klasik müzik ve siyahi müziğine olan hayranlığı, besteci kabiliyetlerini geliştirmesini sağladı. İlk solo albümü "The Houseboat and the Moon"u 2014'te yayımladı. İkinci uzunçaları, 2016 tarihli "The Blue Hour", kült plak şirketi Berlin Classics'in çağdaş klasik müzik albümleri serisi "Neue Meister" etiketiyle yayımlandı. Bu albümün ardından İngiltere'nin Womad; Austin, Teksas'ın SXSW, İsviçre'nin Montreux Jazz Festivali gibi dünyanın büyük festivallerinde kendine yer buldu. Üçüncü albümü "By the Deep Sea" geçtiğimiz Şubat'ta yayımlandı. Bu albümün turnesi kapsamında, Salon'da da birçok konseri gerçekleşen XJAZZ İstanbul Festivali dahilinde Nisan'da İstanbul'u ziyaret etti. Kış soğuğuna yakışır karanlıkta olduğu kadar bahar yaklaşırken yüzünü gösteren güneş gibi umut dolu olabilen müziğiyle 12 ve 13 Aralık'ta iki özel konserle Salon'da.

