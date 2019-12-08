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Aralıkta deniz keyfi

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da, yerli ve yabancı turistler aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

08.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:53
Dünyanın dört bir yanından turist çeken 'da, yerli ve yabancı turistler aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının yüzde 27 ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri ve parkları doldurdu.
Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler de oldu.
Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak ılık havanın keyfini çıkardı.
Parkta köpeğiyle oyun oynayan bir çocuk çevredekilerin ilgi odağı oldu.
havanın tadını çıkaranlardan Özcan Ekici, Antalya'ya henüz kış mevsiminin gelmediğini söyledi. ayı olmasına rağmen sahilde yoğunluk yaşandığını ifade eden Ekici, "Hava güneşli ve gayet güzel. Çocuklarla eğlenmek için geldik." dedi.
Aralıkta deniz keyfi

Antalya, Güneşli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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: Aralıkta deniz keyfi


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