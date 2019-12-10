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Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor

Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

10.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:38Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor
'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde de tüm hızıyla devam ediyor. 37 yaşındaki Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve anahtarlığın bulunduğu Kürekli Şelalesi ve dere yatağının bir kilometrelik alanında yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını burada karadan ve havadan devam ettiriyor.

'da 1 günü Uludağ zirveye tırmanmak için hareket eden ve daha sonra alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) arama çalışmaları 9'uncu gününe girmiş durumda. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait kırmızı mont ve yeşil berenin bulunduğu Uludağ'ın 8 kilometre kuzeybatısındaki bölgeye yoğunlaşan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyete başladılar.

85 Jandarma Özel Harekat Timi, 25 Jandarma Arama Kurtarma, 50 AFAD, 55 kişilik sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 215 personel, bir adet insanlı keşif uçağı (JİKU) 2 helikopter, bir de termal metal dedektörlü drone ile arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Uludağ'da aramaların 9'uncu gününde hava sıcaklığı -2 olarak ölçülürken, havanın açık olmasıyla beraber ekiplerin çalışmalarına gün boyu devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Aralık, Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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