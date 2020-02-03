Haberler » 3. Sayfa » Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı - Haberler

Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

03.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:29Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı
'de 5 Ocak tarihinden bu yana alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Gülistan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.

Doku'nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Gülistan Doku'nun en son görüntülerinin ortaya çıktığı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesindeki arama çalışmaları ise sürüyor.

Şanlıurfa'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:33:21