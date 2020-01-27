Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti

Elazığ 'da yaşanan 6,8'lik depremde, enkaz altında kalan son vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Arama kurtarma ekipleri, çalışmaları sonlandırdıktan sonra küçük bir tören düzenledi.

AFAD BAŞKANI AÇIKLADI



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor" dedi. HELALLİK ALDILAR

Arama kurtarma ekipleri, çalışmaların sonlanmasının ardından düzenlediği törende birbirlerinden helallik alıp dua ettiler.

Gerçekleştirilen törenden kareler:

BÖLGEYE 24 BİN ÇADIR, 26 BİN YATAK DAĞITILDI

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldığı aktarıldı.

30 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyasında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığı bildirildi.

948 ARTÇI SARSINTI

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde, bir bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla çalışmaların sürdüğüne işaret edildi.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI 2 BİN 945'E YÜKSELDİ

Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi. AFAD Başkanlığının, bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırdığı bildirilirken, AFAD koordinasyonunda toplam 6 bin 436 gıda kolisinin sevk edildiği duyuruldu.