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Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi.

26.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:20Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi
'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla 'dan 'a gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerimize ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi" ifadesine yer verildi.
Ayrıca, konuya ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
(İHA)

Arnavutluk, Ankara, Tiran, Güncel

Kaynak: İHA

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