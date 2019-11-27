Haberler » 3. Sayfa » Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı - Haber

Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 90 ekip ve 334 jandarma personeli ile gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 18 kişi yakalandı.

27.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:44Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı
İl Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 90 ekip ve 334 jandarma personeli ile gerçekleştirdiği ' ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 18 kişi yakalandı.

Suç ve suçlulara karşı sürdürülen mücadele kapsamında her ay ülke genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde belirlenen saatler arasında uygulama gerçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın değişik birimlerinde görevli 90 ekip ve 334 personelin katıldığı uygulama sonunda 3 bin 677 şahıs sorgulanırken, değişik suçlardan araması bulunan 18 kişi uygulama esnasında yakalandı. - MUĞLA

Jandarma, Huzur, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:44 Ülke genelinde "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi
10:42 Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi
10:40 Jandarmadan örnek davranış
10:39 Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı
10:39 Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:32 Bakan Varank, "Meclis'e Mercedes'le geldiniz" diyen HDP'li Paylan'a cevap verdi: Benim aracım hibrit
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 10:51:12