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Aramco halka arz sürecinin bu hafta başlatılması bekleniyor

Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Salman'ın ülke ekonomisini yeniden düzenleme plenlarının odağına yerleştirdiği, petrol şirketi Aramco'nun halka arz sürecinin bu hafta başlatılması bekleniyor.

15.10.2019 09:15Aramco halka arz sürecinin bu hafta başlatılması bekleniyor

Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Salman'ın ülke ekonomisini yeniden düzenleme plenlarının odağına yerleştirdiği, petrol şirketi Aramco'nun halka arz sürecinin bu hafta başlatılması bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre, Kasım ayı içinde Tadawul Borsası'nda yapılması planlanan halka arz yolu ile Aramco'nun yüzde 3.0 payını satmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Suudi Arabistan  hükümeti, Aramco'nun Tadawul Borsası'na kote edilmesine ilişkin kararı bu hafta imzalayacak. Hükümetin kararının ardından Aramco yönetim

Kurulu'nun halka arza yeşil ışık yakması bekleniyor.

Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir al-Ramayyan da dün yaptığı açıklamada, çok uzun süredir beklenen halka arzın yapılmasının  yakın olduğunu belirterek, "Halka arz sizin düşündüğünüzden daha yakında gerçekleşecek" dedi.



Suudi Arabistan, Times, Ekonomi

Kaynak: DHA

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