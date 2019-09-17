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Aramco saldırısı sonrası belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatları düştü

Saudi Aramco petrol tesisine yapılan ve şirketin petrol üretiminin yarısının kesilmesine neden olan drone saldırısı sonrası yüzde 10'un üzerinde artan petrol fiyatları, olayın belirsizliğini korumasıyla hafif düştü.

17.09.2019 10:11Aramco saldırısı sonrası belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatları düştü
Saudi Aramco petrol tesisine yapılan ve şirketin petrol üretiminin yarısının kesilmesine neden olan drone saldırısı sonrası yüzde 10'un üzerinde artan petrol fiyatları, olayın belirsizliğini korumasıyla hafif düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.36 düşerek 68.77 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.92 düşüşle 62.32 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı öncesi hafif düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.98 düşüşle 17.85 dolardan,
altın, yüzde 0.52 düşüşle 1,503.6 dolardan,
bakır, yüzde 0.38 düşüşle 2.6305 dolardan,
platin, yüzde 0.35 düşüşle 935.9 dolardan ve
paladyum yüzde 0.20 artışla 1,595.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya indi.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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