Aranan 2 Fetö'cü Karı Koca Yakalandı

Kaynak: AA

Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Karapınar-Konya kara yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.Yapılan kontrolde T.B (30) ile eşi E.B'nin (28) Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ortaya çıktı.Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin yapılması için Konya'ya gönderildi.