06 Mart 2019, 15:10
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Aranan 2 Fetö'cü Karı Koca Yakalandı

Aranan 2 Fetö

Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.

Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Karapınar-Konya kara yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.


Yapılan kontrolde T.B (30) ile eşi E.B'nin (28) Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ortaya çıktı.


Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin yapılması için Konya'ya gönderildi. Karapınar, Konya, Güncel
Kaynak: AA