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Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi

Antalya'da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

13.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:58Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi
'da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak" suçundan 3 ay, "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 167 gün, "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 5 ay ve "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince "Mala Zarar Verme" suçundan da aranan F.M.Ü., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. F.M.Ü. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.D. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.S. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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