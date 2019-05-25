Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İzmir
ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 4 şüphelinin kent merkezinde olduğu bilgisini aldı. TEM
Polisi, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında öğretmenlik, adliye katipliği ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nden ihraç edilen şüpheliler S.G., F.Ö., H.H.G. ve M.K. yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
'ne götürülen şüphelilerin haklarında yakalama kararı verilen illere gönderileceği belirtildi.
- Eskişehir
Terörle Mücadele Şubesi
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Kaynak: DHA