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Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) – İstanbul'da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

14.09.2019 13:24Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
ESKİŞEHİR (İHA) – İstanbul'da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan muvazzaf astsubaylar H.D., M.Y., M.P. ile İ.S.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Şüpheli 4 şahıs, kent merkezinde saklandıkları evlerinde yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İstanbul'a gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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