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Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

23.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:16Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen gözaltı kararıyla aranan muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B., M.B.Ş. ve E.K. ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç.'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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