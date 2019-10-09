Haberler » Güncel » Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı cezaevine gönderildi.

09.10.2019 10:55
Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, K.D (25) isimli şüphelinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirledi.
Hakkında arama kararı çıkarılan K.D, Şanlıurfa'da yol uygulamasında yakalandı.
Adana'ya getirilen K.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Suriye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun"- "Harekatımız...
20:26 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti (2)
20:25 Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü
20:21 Tsukiko Yamada Watari ve yazar Alev Alatlı bu akşam TRT 2'de
20:20 Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
20:20 Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
20:20 Trump'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşım
9.10.2019 20:29:55