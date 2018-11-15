Aranan Fetö/pdy Firarisi Yakalandı

Hatay
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "İskenderun
muhasebecisi" olduğu iddiasıyla aranan zanlı Adana
'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "İskenderun muhasebecisi" ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Ş.S'nin Adana'nın Seyhan
ilçesinde olduğunu tespit etti. Gazipaşa
Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı.
Zanlı, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hatay,Adana,İskenderun
15 Kasım 2018 Perşembe 17:13