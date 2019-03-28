Aranan Fetö Sanığı Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında aranan sanık eski polis memuru, Niğde
'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Erzincan
1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı verilen eski polis memuru R.Ç'nin, Niğde'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, daha önce meslekten ihraç edilen R.Ç'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Niğde, Güncel
Kaynak: AA