Haberler » Güncel » Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

19.10.2019 00:25Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda 17 Temmuz 2016'dan bu yana Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek" suçlarından aranan M.Y'nin (32), ilçede akrabasının evinde saklandığı belirlendi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:04 Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS
00:46 Arnavutluk'ta "Türkiye Günleri" Etkinliği
00:32 Türkiye Yardım Sevenler Derneği Üsküp'te konser verdi
00:26 Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama
00:26 Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama
00:25 Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'
00:25 İzmir'de, yük treni devrildi
19.10.2019 01:30:34