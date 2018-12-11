Aranan Fetö Şüphelisi Cezaevi Ziyaretinde Yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 14:52



11 Aralık 2018 Salı 14:52

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan kadın, cezaevinde tutuklu bulunan eşini ziyaret ettiği sırada gözaltına alındı.Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevinde FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklu bulunan eşi Okan A.'yı ziyaret eden Günay A. hakkında, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının, emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR