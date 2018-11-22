Aranan Fetö Şüphelisi Jandarmanın Yol Kontrolünde Yakalandı

Isparta
'da yol kontrolü yapan jandarma, bir otobüste İzmir
3. Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların ve araçların yakalanması için yapılan yol kontrol çalışması kapsamında, Isparta- Afyonkarahisar
karayolunda bir otobüs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.E. isimli şahsın İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA
Jandarma,Isparta
22 Kasım 2018 Perşembe 11:10