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Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

14.10.2019 13:34Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç'nin (27) ilçeye bağlı Beşenli Mahallesi'ne geldiği bilgisini aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç'yi mahallede gözaltına aldı.
Şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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