Aranan Fetö Şüphelisi Uygulamada Yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.
Olay, Kocaeli
'nin İzmit
ilçesi TEM Otoyolu Kandıra
Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulama sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Durdurulan araçtaki şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.F. (50) olduğu tespit edildi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F., Bekirdere Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Kocaeli,Polis
09 Aralık 2018 Pazar 17:52