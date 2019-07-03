03.07.2019 08:12
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Aranan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Aranan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi, polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi, polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Didim ilçe merkezinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen "Bisiklet ve Motosiklet hırsızlığı" olayının firari şüphelisi E.C.K. isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Polisin teslim ol çağrısını dikkate almayan E.C.K., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

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