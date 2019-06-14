Aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Gaziantep
'te yedi ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan ve yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş
Polis Merkezi Amirliği hırsızlık ekipleri, Şahintepe Mahallesi
'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının M.K. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının 7 ayrı hırsızlık olayından arandığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.