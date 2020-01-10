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Aranan hükümlü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Avcılar'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, hırsızlık için girdiği evin penceresinde yakalandı.

10.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:22Aranan hükümlü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, hırsızlık için girdiği evin penceresinde yakalandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Bürosu ekipleri, Firuzköy Mahallesi Şen Sokak'ta bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese giden polis, hırsızlık için girdiği evin penceresinden çıkmaya çalışan H.Ç'yi (20) suçüstü yakaladı.
Evden bir miktar para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen H.Ç. gözaltına alınarak Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
Hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen H.Ç. hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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