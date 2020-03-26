Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
26.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:06
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" gibi 9 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D'nin Kartepe'de olduğu bilgisine ulaştı.
İzmit'te 2 yıl önce yaşanan silahla yaralama olayının da tek sanığı olduğu tespit edilen E.D, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
E.D, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" gibi 9 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D'nin Kartepe'de olduğu bilgisine ulaştı.
İzmit'te 2 yıl önce yaşanan silahla yaralama olayının da tek sanığı olduğu tespit edilen E.D, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
E.D, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kartepe, Kocaeli, Güncel