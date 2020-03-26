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Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

26.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:06
Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" gibi 9 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D'nin Kartepe'de olduğu bilgisine ulaştı.
İzmit'te 2 yıl önce yaşanan silahla yaralama olayının da tek sanığı olduğu tespit edilen E.D, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
E.D, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kartepe, Kocaeli, Güncel

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