Haberler » Güncel » Aranan hükümlü tutuklandı - Haber

Aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'de işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

07.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:07
'de işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ve Körfez ilçelerinde 2015 yılında işlediği "birden fazla iş yerinden silahlı yağma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında 10 yıl hapis cezası verilen S.Ö'yü (42) yakalamak için çalışma başlattı.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hükümlüyü Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı.
Aranan hükümlü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00 "Naim Süleymanoğlu" filmi oyuncuları Eskişehir'de sinemaseverlerle buluştu - Haber
17:56 Şeb-i Arus törenleri başladı - Haber
17:55 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı /Ek fotoğraflar - Haber
17:55 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
17:55 UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
7.12.2019 18:02:15