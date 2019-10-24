Haberler » Güncel » Aranan hükümlü yakalandı

Aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

24.10.2019 13:33
Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, İzmit sahilinde durumundan şüphelendikleri O.G'yi (21) durdurdu.
GBT sorgusunda Kocaeli ve Bursa'da "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğunu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı
15:33 Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
15:32 Niğde'de Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
15:31 4. Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı
15:30 Organik gübre ve sofralık zeytin destekleme kapsamına alındı
15:30 Samet Aybaba: "İnşallah yukarılara doğru tırmanacağız"
15:30 Manyas ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
24.10.2019 15:35:13