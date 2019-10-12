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Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

12.10.2019 16:36Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D, A.K. ve B.K'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki metruk binada saklandıklarını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden hükümlüler, yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu S.D, A.K. ve B.K. yakalandı.
"Hırsızlık" suçundan S.D'nin 8 yıl 2 ay 10 gün, A.K'nin 4 yıl 3 ay, B.K'nin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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