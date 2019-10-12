Haberler » Güncel » Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

12.10.2019 18:28
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D, A.K. ve B.K'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki metruk binada saklandıklarını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden hükümlüler, yaya olarak kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucu S.D, A.K. ve B.K. yakalandı.
"Hırsızlık" suçundan S.D'nin 8 yıl 2 ay 10 gün, A.K'nin 4 yıl 3 ay, B.K'nin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti
18:41 Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardımları devam ediyor
18:43 "Merakına Yenilsin" halk buluşması
18:40 Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü
18:40 Almanya'da ölü bulunan Türk genci toprağa verildi
18:40 Emine erdoğan türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir
18:38 "Devletimizin ve milletimizin yanında bir duruş sergileyen siyasal hareketiz"
12.10.2019 18:49:12