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Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

22.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:48
'in ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde metruk bir binaya giren 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların kimlik kontrollerinde birinin 53 suçtan arandığı, 43 dosyadan firari olduğu, diğerinin de 1 suçtan arandığı ve 4 suçtan firari olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Fatih Mahallesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA


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